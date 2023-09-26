ميدو يوجه رسالة نارية إلى أوسوريو بعد التعثر أمام المقاولون العرب

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أحمد جودة - القاهرة -

وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو، رسالة نارية إلى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد التعثر أمام المقاولون العرب.

وكان فريق الزمالك قد تعادل إيجابيًا بهدف أمام نظيره المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وانتقد ميدو، أوسوريو بسبب التشكيل الذي بدأ به خلال مواجهة المقاولون العرب، الذي أقيم أمس الإثنين.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أوسوريو غامر بتشكيل خاطئ، وخاض مباراة المقاولون و50% من تفكيره في مباراة أرتا سولار، كيف تقوم بإراحة لاعبين أساسيين قبل مباراة لا يزال أمامها 5 أيام".

وتابع: "الزمالك لازم يلعب بـ أفضل 11 لاعب عنده من البداية، الزمالك ليس حقل تجارب، الزمالك يحتاج إلى لاعبين لديهم خبرات في الوقت الحالي حتى تمر تلك المرحلة الصعبة".

واختتم: "لماذا تقوم بإشراك لاعبين بلا أي خبرات في مباراة مهمة في الدوري؟".