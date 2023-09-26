نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلى محمود كهربا.. طلب عاجل من رئيس الزمالك المحتمل لحل الأزمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه فاروق جعفر لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الزمالك ومنتخب مصر والمرشح لرئاسة القلعة البيضاء رسالة إلى محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي.

فاروق جعفر يوجه رسالة لمحمود كهربا

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر قال فاروق جعفر في تصريحات متلفزة مع الاعلامي احمد جمال لبرنامج كلام في الكورة المذاع عبر فضائية قناة الحدث اليوم أنه يتوجب على كهربا عقد جلسة ودية مع المسؤولين في نادي الزمالك من أجل إنهاء أزمة الغرامة بصورة نهائية وغلق الملف.

وأكمل:" هذا الأمر لمصلحة نادي الزمالك وذلك بسبب الظروف التي نمر بها ومن المُمكن أن يعلن اللاعب اعتزاله مبكرًا وفي النهاية لن نستفيد من شيء.

وأنهى:" سنمد يد العون للجماهير البيضاء حال الفوز بالانتخابات وسندعم أيًا من سيحصل على هذا المنصب".