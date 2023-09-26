نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن مباراة بلدية المحلة ضد سموحة في دوري Nile في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة، نظيره سموحة، اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري النيل"، على استاد غزل المحلة.

وأنهى مسئولو نادي بلدية المحلة، في وقت سابق، توقيع عقد استضافة استاد غزل المحلة مباريات الفريق في الدوري المصري الممتـاز.



- موعد مباراة بلدية المحلة ضد سموحة في دوري Nile

تنطلق مباراة بلدية المحلة، ضد سموحة، والتي يستضيفها ملعب غزل المحلة، اليوم الثلاثاء في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الخامسة بتوقيت أبو ظبي.

وأعلن نادي بلدية المحلة، توفير 200 تذكرة مجانية، لجماهير الفريق حاملي بطاقة Fan ID، لحضور المباراة.

- القنوات الناقلة لمباراة بلدية المحلة ضد سموحة في دوري Nile

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة بلدية المحلة ضد سموحة في الدوري الممتاز، على أن يسبقها ستوديو تحليلي بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتعد مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.