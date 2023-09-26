نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم تحكيم غاني لإدارة مباراة الزمالك وأرتا سولار في إياب دور الـ 32 للكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من غانا لإدارة مباراة أرتا سولار بطل جيبوتي، المقرر لها مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2023-2024.

طاقم تحكيم غاني لإدارة مباراة الزمالك وأرتا سولار في إياب دور الـ 32 للكونفدرالية



ويتكون طاقم التحكيم من الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع.



ويراقب المباراة الليبي عمر جمعة عبد الصادق في حين يراقب الحكام الزامبي ستانلي هاشيوا واختار الاتحاد الأفريقي الدكتور محمد سلطان ليكون المسؤول الطبي في اللقاء.



موعد مباراة الزمالك أمام أرتا سولار في إياب دور الـ 32 للكونفدرالية الإفريقية



ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق أرتا سولار الجيبوتي، يوم السبت المقبل الموافق 30 من شهر سبتمبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.