عاجل.. مفاجأة سعيدة لجمهور الزمالك قبل مواجهة أرتا سولار

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بشرى سارة قبل المواجهة المرتقبة التي ينتظرها أمام فريق نادي أرتا سولار بطل جيبوتي لحساب مباريات إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الافريقية.

مفاجأة سعيدة لجمهور الزمالك قبل مواجهة أرتا سولار

وشارك أحمد فتوح لاعب القلعة البيضاء في التدريبات التي أقيمت اليوم إستعدادًا لخوض المواجهة المصيرية الجمعة القادمة.

وسبق وأن عانى فتوح من إصابة طفيفة مع منتخب مصر وهي التي أبعدته عن مواجهة الذهاب التي خسرها الفريق أمام بطل جيبوتي في تنزانيا بنتيجة 2-0 كما لم يلعب مباراتي بيراميدز والمقاولون العرب في بطولة دوري Nile.

وسيعول أوسوريو على خدمات فتوح لقيادة الجبهة اليسرى خاصةً في ظل المستوى المتواضع الذي ظهر عليه حاتم سكر خلال مباراة المقاولون وهو ما جعله يتعرض لانتقادات كبيرة من الجماهير البيضاء.