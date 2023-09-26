نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. طلب عاجل إلى كهربا وشوبير يكشف طلبات كولر من إمام عاشور وصادق يفجر عقوبة حكم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:-

قرار صادم ضد أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمقاولون

كشف الإعلامي إسلام صادق عن قرارًا صادمًا خاص بأمين عمر حكم مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز.

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أمين عمر

تفاصيل خداع حسام عبد المجيد للجهاز الفني بالزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، تفاصيل خداع حسام عبدالمجيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للجهاز الفني بالفريق.

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حسام عبدالمجيد

مفاجأة مدوية بشأن مصير أوسوريو

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، مفاجأة مدوية بشأن مصير الكولومبي “ خوان كارلوس أوسوريو” المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

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أوسوريو

الجزائر تنسحب من ملف استضافة أمم إفريقيا 2025 و2027

وقالت شبكة قنوات بي ان سبورتس القطرية أن الاتحاد الجزائري بصدد الابلاغ عن الاتحاد الافريقي بانسحابه من الترشح لإستضافة كأس أمم افريقيا 2025 و2027.

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كأس أمم إفريقيا

ميدو يوجه رسالة نارية إلى أوسوريو بعد التعثر أمام المقاولون العرب

وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو، رسالة نارية إلى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد التعثر أمام المقاولون العرب.

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ميدو

شوبير يكشف 3 مطالب من كولر لإمام عاشور واجب تنفيذهم

كشف الاعلامي الكابتن احمد شوبير خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن الرسالة التي وجهها السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي للاعب إمام عاشور عقب تألقه مع المارد الأحمر مؤخرًا.

وفي تصريحات إذاعية عبر برنامجه مع شوبير قال أن كولر مبسوط من مستوى إمام عاششور ويرى أنه الورقة الرابحة تكتيكيًا مع النادي الأهلي.

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