نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سلة الزمالك" يواجه شباب مسلمين أرمنت في ثمن نهائي كأس مصر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة بطولة كأس مصر لكرة السلة للموسم الجديد 2023 - 2024 التي أقيمت اليوم داخل قاعة المؤتمرات باستاد القاهرة عن مواجهة الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك نظيره فريق شباب مسلمين أرمنت في الدور ثمن النهائي للبطولة.
سجل بطولات الزمالك في كأس مصر
وتوج الزمالك بالبطولة من قبل 12 مرة في المواسم التالية:
1974/1975
1978/1979
1979/1980
19980/1981
1990/1991
1996/1997
1997/1998
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2005/2006
ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب وسمير جودة مدربين ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.