إثارة وتنافس في الدور الثاني للبطولة المفتوحة السنوية للبولينج

برعاية شركة الغاز الطبيعي المسال خطف ثمانية لاعبين بطاقة التأهل الى الدور النهائي من البطولة السنوية المفتوحة للبولينج التي تنظمها اللجنة العمانية للبولينج برعاية ودعم من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وتقام منافساتها على صالة مركز السيب للبولينج وسط مشاركة كبيرة من ابرز لاعبي ولاعبات البولينج في سلطنة عمان.

ودخل المتأهلون الستة عشر اجواء تنافسية ليلة امس الاول في الدور الثاني من البطولة بهدف الحصول على بطاقة التأهل الى الدور النهائي للبطولة واشتدت المنافسة في الأشواط الثلاثة لجميع المشاركين وخاصة في الشوط الأخير والذي سعى فيه الجميع لحصد وتعويض النقاط.

وبعد منافسة جميلة أسفرت نهايتها عن تأهل ثمانية لاعبين الى الدور النهائي للبطولة، حيث تمكن من التأهل كل من المخضرم موسي الميمني وجمع عدد ٥٩٦ نقطة وجاء ثانيا فايز الحديدي وتمكن من جمع عدد ٥٩٤ نقطة وجاء ثالثا اللاعب خالد بن عيسي وجمع عدد ٥٨٧ نقطة واحتل المركز الرابع سلطان الجابري برصيد ٥٧٨ نقطة وفي المركز الخامس جاء صلاح اليوسفي برصيد ٥٧٠ نقطة ، وجاء سادسا اللاعب مصعب العدوي برصيد ٥٥٨ نقطة وفي المركز السابع جاء حميد الجديدي برصيد ٥٥٧ نقطة وفي المركز الثامن واخر المتأهلين جاء اللاعب محمد الهاشمي وجمع ٥٥٣ نقطة.

واعرب اللاعب فايز الحديدي احد المشاركين في البطولة بان الدور الثاني شهد منافسة كبيرة بين اللاعبين والجميع سعى من أجل التواجد في الدور النهائي وتعد هذه البطولة من البطولات التنافسية الجيدة نظرا للمشاركة الكبيرة من لاعبي ولاعبات البولينج وهي تصقل وتطور من المستوى الفني للاعبين.

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