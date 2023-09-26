نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل لقاء أرتا سولار.. الزمالك يعلن التشخيص النهائي لإصابة حسام عبدالمجيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الزمالك عن التشخيص النهائي لإصابة حسام عبدالمجيد نجم الفريق الكروي الأول، والتي تعرض لها في مباراة فريقه أمام المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز.

وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ما طبيعة إصابة حسام عبدالمجيد ؟

وقام الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بالكشف حجم إصابة حسام عبدالمجيد مدافع الفريق.



وقال رئيس الجهاز الطبي للزمالك:" حسام عبد المجيد خضع لفحوصات طبية للإطمئنان على حالته، ومدي حجم الإصابة ".

وأضاف:" وأثبتت الفحوصات الطبية إصابته مدافع الفريق بكدمة قوية في مفصل الركبة.

وأشار إلى أن تم منح حسام عبدالمجيد راحة من مران الزمالك اليوم الثلاثاء، وأدي فقط بعض التدريبات التأهليلة.

وأكد محمد أسامة:" اللاعب سينتظم غدا الأربعاء في تدريبات الفريق بشكل طبيعي استعدادا للمباريات المقبلة.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة قوية ضد أرتا سولار في إياب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية 30 من شهر سبتمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.