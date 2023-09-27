خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن أزمة أمين عمر في مباراة الزمالك والمقاولون العرب

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أحمد جودة - القاهرة - حسم جمال الشريف الخبير التحكيمي، الجدل بشأن أزمة الحكم أمين عمر خلال مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

هل تتم إعادة مباراة الزمالك والمقاولون؟

وقال الخبير التحكيمي والحكم المونديالي السابق جمال الشريف: “سماع محادثة أمين عمر ومحمد عادل في مباراة الزمالك والمقاولون على الملأ مخالف لبرتوكول الفار”.

وأضاف: “خطأ أمين عمر بعدم احتساب ركلة جزاء للزمالك حسبما أراها أمام المقاولون هو خطأ تقديري لا يستوجب إعادة المباراة”.

وكشف الإعلامي أمير هشام، أن أمين عمر أكد على صحة قراراته التي اتخذها خلال المباراة، بما فيها ركلة الجزاء الغير محتسبة لصالح الزمالك، وهدف أحمد علاء لاعب المقاولون العرب، أقر بصحته.

وأضاف: الحكم الدولي خضع للتحقيق بعد استدعائه بسبب أحداث المباراة، وسيتم إبعاده عن إدارة مباريات الأهلي والزمالك لفترة، وقد تمتد لنهاية الموسم.