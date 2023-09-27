انت الان تتابع خبر عرض كروي فلكي ضخم لـ تاليسكا ومسلي آل معمر مصدوم.. لن تصدقوا اين سيلعب الموسم المقبل والمفاجأه المدوية في راتبه الفلكي.... اسم النادي سيصدمك والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تلقى مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، عرضًا ضخمًا من إنجلترا، للتعاقد مع النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا.

تاليسكا، الذي يبلغ من العمر 28 سنة، انضم إلى صفوف النصر في صيف 2021 قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي جوانجزو إيفرجراند الصيني.

في تطور مثير، كشفت شبكة "عالم النصر" بشكل حصري وعاجل عن عرض ضخم من نادي وست هام يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع تاليسكا بقيمة 50 مليون يورو.

وعلى الرغم من العرض الضخم، قررت الإدارة النصراوية رفضه بمجرد وصوله إليها، حيث أكدت على بقاء النجم البرازيلي مع الفريق الأول لكرة القدم.