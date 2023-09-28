نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس 28-9-2023 في جميع المباريات والقنوات الناقلة لها في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يستعرض “الفجر الرياضي” جدول مباريات اليوم الخميس 28-09-2023 والقنوات الناقلة، والذي يشهد مباريات قوية أبرزها مواجهة ريال مدريد واوساسونا في الدوري الإسباني، ومواجهة فلومينينسي وإنتر ناسيونال في نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس.
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
" الدوري المصري "
المصري × فاركو - 4 مساءا - On time sports
الإسماعيلي × الإتحاد السكندري - 7 مساءا - On time sports
"الدوري الإسباني"
سيلتا فيجو × ألافيس - 8 مساءا - bein sports HD 4
غرناطة × ريال بيتيس - 8 مساءا - bein sports HD 3
أوساسونا × أتليتكو مدريد - 10:30 مساءا - bein sports HD 4
"الدوري الإيطالي"
فروزينوني × فيورينتينا - 7:30 مساءا - AD sports premium 1
مونزا × بولونيا - 7:30 مساءا - AD sports premium 2
جنوى × روما - 9:45 مساءا - AD sports premium 1
"كوبا ليبرتادوريس"
فلومينينسي × إنترناسيونال - 3:30 عصرا - bein sports HD extra 3