نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تقام إنتخابات نادي الزمالك وأبرز المرشحين لمنصب الرئاسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث جماهير وعشاق القلعة البيضاء في كل مكان حول العالم، عن موعد إقامة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، المقرر انطلاقها خلال شهر أكتوبر المقبل، ومن هم أبرز المرشحين على منصب الرئاسة، بعد أن أعلنت اللجنة الثلاثية الكشوف النهائية للمرشحين للانتخابات.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن انتخابات القلعة البيضاء، وأبرز المرشحين لمنصب الرئاسة.

وتقدم 67 عضوًا بالترشح في انتخابات نادي الزمالك، المقرر إقامتها في 20 أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن ساد التوتر والخلافات في نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، مما عجل بإجراء انتخابات الزمالك من أجل استقرار الأوضاع داخل القلعة البيضاء.

-القائمة النهائية لانتخابات نادي الزمالك

-المرشحين لمنصب رئيس نادي الزمالك

تقدم 5 أشخاص للترشح لمنصب رئيس نادي الزمالك وهم: "حسين لبيب، فاروق جعفر، ميرفت السيد، ماجد فاروق، عمر هريدى".

-المرشحين لمنصب نائب رئيس نادي الزمالك

وفي منصب نائب رئيس القلعة البيضاء تقدم ثلاثة أشخاص وهم: "هشام نصر، أحمد عبدالغنى، هانى العتال"، وفي أمانة الصندوق 6 مرشحين “محمد الماو، حسام المندوه، كريم عادل، عبدالمجيد سليم، محمد قدري، خالد لطيف”.

-المرشحين لعضوية نادي الزمالك

وترشح على مقاعد عضوية نادي الزمالك 39 عضو وهم: "مصطفى عبدالخالق، هانى سعيد، الحسينى سمير، نجلاء خليفة، أحمد سليمان، هانى شكري، هانى برزى، عمرو أدهم، حسين السيد، محمد طارق، هشام يكن، عبدالله جورج، شرين الفقي، شريف إسلام، أحمد عفيفي، رجب رواش، أحمد فوده نصير، أشرف إمام، حمدية كمال، مروة أمير، أحمد عبادة، سيف الإسلام، مروة البورجي، نجلاء الناجي، طارق عبد العال، رفعت شبل، سامح سونى، حاتم السيد، علاء مقلد".

وتقدم 14 عضوًا على مقاعد تحت السن في نادي الزمالك وهم: "هشام إبراهيم، رامى نصوحي، أحمد خالد حسانين، نيرة الأحمر، أحمد النمس، وخالد منتصر الزيات، وأحمد هانى زادة، على العاطفى، ياسمين الشريف، إيهاب عصمت، محمد عودة وآية هشام ومحمد خالد ومحمد صلاح".

الأقرب لرئاسة نادي الزمالك

ومن المتوقع أن ينجح حسين لبيب في الفوز بانتخابات نادي الزمالك، وتولي منصب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، وفقًا لما يميز لبيب وقائمته بدعم وحب كبير من جانب أعضاء الجمعية العمومية بالنادي، وجماهير الفارس الأبيض.

موعد انتخابات الزمالك

ومن جانبها أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي، من خلال إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.