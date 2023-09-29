نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي ينتظر قرار كولر قبل ضم دينامو الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر داخل النادي الاهلي بدخول مصطفى أشرف، نجم وسط فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، ومنتخب مصر الأولمبي، دائرة اهتمامات النادي الأهلي من جديد، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

الأهلي ينتظر قرار كولر قبل ضم دينامو الدوري الألماني

وقال مصدر داخل القلعة الحمراء في تصريحات خاصة لـ الفجر، إن الأهلي يفكر جديًا في ضم مصطفى أشرف خلال يناير المقبل، وينتظر قرار السويسري مارسيل كولر النهائي للتحرك لحسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح المصدر أن هناك موافقة وترحيبًا من قبل اللاعب بالانضمام إلى الدوري المصري، ولكن بشرط أن يشارك نجم بوروسيا في البطولات الإفريقية والعالمية.

