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أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد عبد الكريم، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، أن فريقه تأثر بشكل كبير بسبب الخسارة أمام الأهلي في الجولة الماضية من الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن الفوز على فاركو بهدف دون رد، في قمة الأهمية.

مدرب المصري: تأثرنا بالخسارة أمام الأهلي والفوز على فاركو مهم للغاية

وأوضح عبد الكريم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور)، أن المصري تأثر بالخسارة أمام الأهلي في الجولة الأولى كما تأثر بضياع ركلة الجزاء عن طريق مروان حمدي.

وأشار إلى أن المصري عانى من غيابات بالجملة خاصة في خط الدفاع بعد إيقاف باهر المحمدي وإصابة محمد دبش مؤكدًا أن حسين السيد لعب لأول مرة في مركز قلب الدفاع.

وأضاف:" المصري فريق كبير ولكن هناك عدة تغييرات في التشكيلة الأساسية عن الموسم الماضي وبالتالي هناك حاجة للمزيد من الوقت من خلال التجانس".

واستكمل أن علي ماهر المدير الفني تحدث مع لاعبي المصري بين شوطي اللقاء للتنبيه على زيادة إيقاع الهجمات والتركيز على الأطراف موجهًا الشكر لجماهير بورسعيد التي تدعم الفريق بقوة.