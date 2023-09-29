نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. أبها يفاوض ليفاندوفيسكي وموقف أوسيمين من الانتقال إلى ريال مدريد.. وحقيقة رحيل فيتوريا وتشكيل الأهلي المتوقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع " الفجر الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه، ومع يوم جديد اليوم الجمعة 29-09-2026.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:-

- أبها يفاوض ليفاندوفسكي

وأكد لاعب نادي أبها سعد بقير في تصريحات لصحيفة سبورت، أن ليفاندوفسكي سيكون التوقيع المثالي للفريق".

وتابع: "نحن بحاجة إلى لاعبين رفيعي المستوى مثل ليفاندوفسكي، هذه هي نوعية التعاقدات التي يجب أن نبرمها إن أمكن".

وواصل:" صحيح أن الصندوق السعودي كان مهتمًا بوضع ليفاندوفسكي في الصيف، وأن اللاعب كان على رادار الفريق بطلب من مدرب الفريق البولندي، لكن ليفا رفض أي نوع من المفاوضات لأن نيته هي الاستمرار في برشلونة والفوز بالألقاب في أوروبا".

وأختتم:" ليس هناك شك في أنهم سيواصلون المحاولة على الرغم من أن ليفاندوفسكي لا يخطط لمغادرة برشلونة، لا يزال أمامه عام ونصف في عقده وكان التزامه باللعب في البلوجرانا ثابتًا".

- موقف أوسيمين من ريال مدريد

وأكد أوسيمين في صحيفة سبورت الكتالونية، عن موقفه من الرحيل إلى الدوري الإسباني وما هو فريقه المفضل قائلا":" منذ أن كنت صغيرا وأنا مشجع لفريق برشلونة، يسبب عشقي لصامويل إيتو".

وتابع:" بعد أن كبرت لم يتغير شئ أنا أفضل برشلونة دائما".

ويعيش المهاجم النيجيري أوقات عصيبة داخل قلعة نابولي، بعد صدامه مع المدير الفني للفريق، كما فجر الموقع الرسمي للفريق عبر منصة تيك توك، أزمة جديدة مع اللاعب، بعد نشر فيديو يسخر من قدرات اللاعب.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سان جورج في دوري أبطال إفريقيا

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول

الوسط: أليو ديانج - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود عبد المنعم "كهربا".

منتخب مصر يرد على أنباء طلب فيتوريا الرحيل

ويرتبط فيتوريا بعقد مع الاتحاد المصري لكرة القدم، لمدة 4 مواسم مقبلة، ولكن يوجد شرط جزائي في عقده، يمنحه حرية الرحيل عقب كأس الأمم الإفريقية المقبلة، حال دفعه.

وأكد غرابة في تصريحات تلفزيونية، أنه لا صحة لطلب البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر الرحيل، وكل هذه الأنباء مجرد شائعات لا وجود لها.





وتابع: "المدرب البرتغالي لم يطلب المغادرة، والأمور تسير بشكل مميز مع منتخب مصر، وهو سعيد بالتجربة مع الفراعنة، وكل ما يتردد عن وجود حالة غضب لديها ونية الرحيل غير صحيح".

واختتم: "ما أغضب المدير الفني، هو تأخر انطلاق مباريات الدورى وكان يأمل فى بدايته منذ فترة من أجل معرفة مستوى اللاعبين بشكل كافي، قبل كأس الأمم الإفريقية".

