نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بينهم 8 أجانب.. 14 مدربًا حصدوا كأس السوبر المصري عبر التاريخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم المصرية انطلاق منافسات بطولة كأس السوبر المصري في ثوبها الجديد، بعدما أعلن اتحاد الكرة النظام الجديد للبطولة بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة النسخة الجديدة من بطولة السوبر المصري في الفترة ما بين 23 لـ29 ديسمبر المقبل بمشاركة (الأهلي – بيراميدز – سيراميكا – بطل كأس مصر).

وانطلقت بطولة السوبر المحلي للمرة الأولى عام 2001، وحصد لقبها 5 أندية في مقدمتهم الأهلي صاحب الرقم القياسي بـ13 لقبًا، ويأتي خلفه الزمالك بـ4 ألقاب، ولقب وحيد للمقاولون وحرس الحدود وطلائع الجيش.

وحقق 14 مدربًا كأس السوبر المصري عبر التاريخ (6 مصريين – 8 أجانب)، ويعد الألماني أوتوفيستر أول مدرب يتوج باللقب مع الزمالك عام 2001، بينما مانويل جوزيه الأكثر تتويجًا مع الأهلي بـ4 ألقاب.

المدربين المتوجين بكأس السوبر المصري

وإليكم المدربين المتوجين بكأس السوبر المصري عبر التاريخ:

1 – 2001: الألماني أوتو فيستر (الزمالك)

2 – 2002: البرازيلي كارلوس كابرال (الزمالك)

3 – 2003: البرتغالي توني أوليفيرا (الأهلي)

4 – 2004: حسن شحاتة ( المقاولون العرب)

5 – 2005: البرتغالي مانويل جوزيه (الأهلي)

6 – 2006: البرتغالي مانويل جوزيه (الأهلي)

7 – 2007: البرتغالي مانويل جوزيه (الأهلي)

8 – 2008: البرتغالي مانويل جوزيه (الأهلي)

9 – 2009: طارق العشري (حرس الحدود)

10 – 2010: حسام البدري (الأهلي)

11 – 2012: حسام البدري (الأهلي)

12- 2014: الإسباني خوان كارلوس جاريدو (الأهلي)

13 – 2015: عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" (الأهلي)

14 – 2016: محمد حلمي (الزمالك)

15 – 2017: حسام البدري (الأهلي)

16 – 2018: السويسري رينيه فايلر (الأهلي)

17- 2019: الفرنسي باتريس كارتيرون (الزمالك)

18- 2020: عبد الحميد بسيوني (طلائع الجيش)

19- 2021: السويسري مارسيل كولر (الأهلي)

20- 2022: السويسري مارسيل كولر (الأهلي)