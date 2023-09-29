نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد شريف يبرئ كولر ويؤكد: هذا سبب رحيلي الموسم الحالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم محمد شريف مهاجم منتخب مصر والنادى الأهلي السابق والخليج السعودي الحالي، موقفه من بعض الأنباء التي ترددت بعض رحيله عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان شريف قد وقع على عقود انتقاله إلى الخليج السعودي لمدة 3 مواسم بعد موافقة السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي.

- شريف يدافع عن كولر

ودافع محمد شريف عن مدربه السويسري، بعد نشر أنباء تفيد بأن كولر هو السبب الأول في رحيل شريف عن الأهلي قائلا:" علاقتي بكولر رائعة جدا، قراري في الرحيل عن الفريق جاء بسبب صعوبة الموقف في مشاركتي أساسيا".

وتابع:" أقل موسم أحرزت به أهداف كان 14 هدف، لذا أردت أن أخرج من الأهلي وأنا هداف ونجم من نجوم الفريق، واحتاج إلى وقت

أكثر للتأقلم مع فريقي الجديد والكرة السعودية".

واختتم:" عندما جددت تعاقدي لم يأخذ الأمر أي وقت وكان لا يزال يتبقى في عقدي موسما واحدا، الأهلي بيتي وعند عودتي إلى مصر سأتصل بهم لمعرفة هل برودون عودتي أم لا".