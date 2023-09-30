انطلقت أولى المسابقات التدريبية لقفز الحواجز لهذا الموسم 2023/2024م والتي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد العماني للفروسية والسباق وذلك بالميدان الأولمبي بمزرعة الرحبة بولاية بركاء، بمشاركة 83 خيلا توزعت على خمس فئات وهي 22 خيلا في فئة الجدد ارتفاع 70سم، و 23 خيلا في فئة F ارتفاع 90سم، و25 خيلا في فئة (D1) ارتفاع 100سم، و10 خيول في فئة Dارتفاع 110سم، بالإضافة الى 3 خيول في فئة (C).

وشهدت المسابقة التدريبية مشاركة عدد من الاسطبلات الحكومية والخاصة تمثلت في مشاركة الخيالة السلطانية، قيادة خيالة شرطة عمان السلطانية، خيالة الحرس السلطاني العماني، اسطبلات آل سعيد، اسطبلات الريان، اسطبلات القرم، اسطبلات العربية، اسطبلات السابقي، المركز الأولمبي للفروسية، مركز موجو للفروسية، مدرسة الشامخ للفروسية، مدرسة الفارس للفروسية، مدرسة التميز للفروسية، ومدرسة السيب للفروسية.

وتأتي مثل هذه المسابقات التدريبية استعدادا للموسم الجديد والتأكد من جاهزية الخيول والفرسان للمنافسة في المسابقات والبطولات القادمة، حيث سيشهد هذا الموسم عددا من البطولات المحلية والدولية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتحاد الفروسية يطلق أولى مسابقاته التدريبية لقفز الحواجز هذا الموسم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.