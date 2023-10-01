نتائج مخيبة لمنتخب البادل فـي البطولة العربية الأولى بالإمارات

بعد خسارته فـي أربع مواجهات

كتب ــ بدر الزدجالي:

خرج منتخب البادل المشارك في البطولة العربية للبادل التي تقام منافساتها حاليا في دولة الامارات العربية المتحدة بنتائج مخيبة بعد تعرضه لخسارة في جميع المباريات عدا فوز وحيد حققه المنتخب في لقاءاته بدوري المجموعات واحتل خلالها المركز الثامن في الترتيب العام للبطولة التي تشهد مشاركة احدى عشرة دولة عربية في نسختها الاولى.

وكان منتخبنا الوطني قد وقع في المجموعة الأولى مع منتخبات كل من الإمارات، قطر، ، العراق، المغرب، وضمت المجموعة الثانية كلا من مصر والكويت، والبحرين، والأردن، والسودان، وسوريا. وخلال مشواره في دوري المجموعة خسر المنتخب امام كل من قطر بنتيجة 3/صفر وخسر من الامارات بنتيجة 3/صفر وخسر من المغرب بنتيجة 3/صفر وفاز على العراق بصعوبة بنتيجة 2/1 وفي لقاء تحديد المراكز خسر منتخبنا لقاءه امام المنتخب الاردني لتحديد المركزين السابع والثامن بنتيجة 3/صفر. ومثل المنتخب في هذه المشاركة اللاعبون عبدالعزيز البلوشي ونبيل الشيباني وخالد النبهاني وسامي حبيب وعيسى السلماني ومحمد الرواحي وسعيد بيت سعيد. ومن جهة اخرى نجح المنتخب المصري للبادل في التغلب على نظيره القطري بنتيجة 2-1، في نصف نهائي البطولة العربية الأولى للبادل، وسيواجه منتخب الفراعنة نظيره الكويتي الذي تفوق على المنتخب الإماراتي بنتيجة 2-0 في نصف النهائي الآخر الذي أقيم امس الاول بنادي الشباب بالإمارات ليصبح النهائي سيناريو مكرر من مواجهة المنتخبين بالجولة الثانية من المجموعة الأولى لنفس البطولة. وفي إطار نفس المواجهات أيضًا، فاز المنتخب المغربي على نظيره البحريني بنتيجة 2-1 ليحقق أسود الأطلس المركز الخامس، فيما حقق المنتخب الأردني المركز السابع بعد تفوقه على منتخبنا الوطني بثلاثية نظيفة.