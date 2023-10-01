الرياضة

الأهلي يتغلب على دجلة الجامعة بافتتاح مباريات البطولة العربية لكرة السلة

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي المصري من تحقيق الفوز على نظيره فريق دجلة الجامعة العراقي بنتيجة 92-77 ضمن المباراة الافتتاحية للبطولة العربية للأندية لكرة السلة المقامة بالدوحة.

الأهلي يتغلب على دجلة الجامعة 

وسيطر لاعبو الأهلي على مجريات اللقاء من بدايته حتى نهايته حيث تمكن الأهلي من حسم الفترة الأولى بنتيجة 27-23 ثم الفوز بالفترة الثانية بنتيجة 55-45.

ومع بداية الشوط الثاني واصل لاعبو الأهلي سيطرتهم على مجريات اللقاء حيث تمكن من الفوز بالفترة الثالثة بنتيجة 75-63 قبل أن ينهي الأهلي الفترة الرابعة والأخيرة بتقدم كبير بنتيجة 92-77 ليفوز الأهلي بأولى مبارياته بالبطولة ويحصد النقاط الكاملة من اللقاء.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي غدا الإثنين فريق الاتحاد الليبي ضمن مباريات الجولة الثانية للبطولة.
 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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