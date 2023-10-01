نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكاية وطن.. "14 استاد و4282 ملعب و1039 مركز شباب" انجازات رياضية على الأرض المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكنت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من بناء مؤسساتها الرياضية، لتعود قوية بعد أعوام من الفراغ، حيث اهتم الرئيس السيسي منذ توليه سُدة الرئاسة ببناء جيل يهتم بممارسة الرياضة من خلال توجيهاته المستمرة بل أفعاله التي تعتبر قدوة أمام الجميع.

وطالت يد التطوير إنشاء 4282 ملعبا خماسيا و12 مدينة شبابية و14 ستادا و14 صالة مغطاة و30 مركزا للابتكار و191 إنشاء وتطوير حمام سباحة بمنشآت الوزارة و3 سلاسل نادي النادي.

وركزت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على تطوير 1039 مركز شباب بالمرحلة الأولي وجار إنشاء 266 مركز شباب جديد كما يجرى تطوير 719 والانتهاء من 552 مركزا.

بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب وحياة كريمة



فمبادرة "حياة كريمة" تعد من أكبر المشروعات القومية التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري، وهي تدلل على الاهتمام الواضح من قبل الرئيس السيسي بأبناء مصر، والارتقاء بحياة المواطن، والعيش في حياة كريمة تتوافر بها كافة الخدمات، وفى ضوء الجمهورية الجديدة التي تشهد البناء والتنمية في شتى القطاعات.

فقد وقعت وزارة الشباب والرياضة بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة في ضوء وضع استراتيجية مشتركة بين الجانبين ترتكز علي تمكين النشء والشباب من خلال المشاركة في الحياة العامة وتنفيذ سلسلة من البرامج والمشروعات.

وتؤكد وزارة الشباب والرياضة أن مبادرة "حياة كريمة" كان لها الفضل في إحداث نقلة نوعية في تطوير البنية الشبابية والرياضية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في توفير البنية الأساسية لمراكز الشباب.

وتولي الوزارة اهتماما كبيرا بملف تطوير مراكز الشباب على مستوي جميع المحافظات وتقديم الدعم لها وتوفير كافة الخدمات خدمة للنشء والشباب والمواطنين جنبا إلى جنب.

كما وقعت وزارة الشباب والرياضة 16 بروتوكولا أبرزها بروتوكول تعاون "رواق الأزهر"، وتعاون مع روتاري مصر، رعاية روابط الرياضية للاتحاد المصري للتايكوندو، مذكرة تفاهم بين الوزارة وهيئة تير دي زوم السويسرية، بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب وقطاع الاعمال، توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية وجارينا.