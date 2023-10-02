نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استبعاد ساديو ماني من قائمة النصر السعودي لمواجهة استقلال دوشنبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



استبعد لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، السنغالي ساديو ماني، عن مواجهة استقلال دوشنبه، في دوري أبطال آسيا.

ويواجه النصر السعودي نظيره استقلال دوشنبه، غدًا الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وأوضح الإعلامي علي الغنزي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن لويس كاسترو حدد الخماسي الأجنبي لمواجهة استقلال دوشنبه، بشكل مبدئي، على أن يتم الكشف بشكل رسمي عن قائمة النصر النهائية غدًا.

وقرر لويس كاسترو ضم لابورت، وبروزفيتش، وسيكو فوفانا، وأندرسون تاليسكا، وكريستيانو رونالدو، في قائمة النصر السعودي لمواجهة استقلال دوشنبه، وهو ما يعني استبعاد ساديو ماني وأوتافيو وأليكس تيليس من القائمة.

جدير بالذكر أن النصر السعودي كان قد نجح في تحقيق الفوز أمام نظيره بيرسبوليس الإيراني في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا بهدفين مقابل لا شيء.

