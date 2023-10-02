نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. رسوب 5 حكام في اختبارات اللياقة البدنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أجريت اليوم إعادة اختبارات اللياقة البدنية لحكام الدوري المصري الممتاز، وذلك لحكام الساحة الراسبين في الاختبارات التي أقيمت قبل انطلاق الموسم الحالي.

وشهدت الإعادة رسوب 5 حكام من أصل 9 حكام يجرون الإعادة.

وجاءت أبرز المشاهد في عودة الحكم محمد يوسف للتحكيم بعد إعلانه أن الموسم المنصرم هو الموسم الأخير له في المستديرة.

واجتاز الثلاثي نادر قمر الدولة من منطقة كفر الشيخ، وليد عبد الرازق الإسماعيلية، سيد شعبان الدقهلية اختبارات الإعادة.

وجاءت الأسماء التي لم تجتاز الاختبارات محمد الحنفي، محمد الصباحي، محمود عاشور، حسام عزب حجاج، خالد الغندور.

ويتبقى الآن إجراء اختبارات الإعادة للمساعدين وذلك من أجل التخطي والاستعداد للمشاركة في الدوري المصري الممتاز.

