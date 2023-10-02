نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. الأهلي يخطف نجم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي الأهلي تعاقده مع نجم الزمالك السابق، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة، بداية من الموسم الجديد.

الأهلي يضم سيف عابد

وأكد خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، أن التعاقد مع سيف عابد يأتي ضمن جهود تدعيم كافة فرق النادي بالعناصر المميزة، وتلبية متطلبات الأجهزة الفنية للمنافسة على البطولات.

الأهلي خطط لضم سيف عابد لتعويض اعتزال أحمد صلاح المحتمل الموسم القادم لكون لاعب الزمالك أفضل لاعب في مركز 2 مع أحمد صلاح

سيف عابد كان قد توصل لاتفاق مع الزمالك ووقع على عقود بالفعل ولكن بعد أن تخلف الزمالك عن السداد طالب اللاعب بالعقود وبالفعل سلمها مسئولي الزمالك للاعب.

الأهلي تعاقد مع اللاعب وانتظر حتى اللحظة الأخيرة قبل غلق باب القيد للتأكد من أن الزمالك لن يسلم أى عقود وعندما تأكد قام بتسجيل اللاعب

إجراءات قيد اللاعب سليمة لأن الزمالك لم يسلم اتحاد الكرة الطائرة أى عقود ولذلك عندما سلم الأهلي عقود سيف عابد وافق الاتحاد لقانونية وسلامة الإجراءات