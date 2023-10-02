نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في بيان رسمي.. أوسيمين يرد على أنباء رحيله عن نابولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب فريق نابولي الإيطالي، بيانا رسميا للرد على شائعة رحيله بعد الأزمة الأخيرة بينه وبين النادي.

الأزمة بدأت عندما نشر النادي فيديو سخريه للمهاجم النيجيري وهو يطالب بركلة جزاء، ثم يظهر هو يسدد ركلة الجزاء بعيدًا عن القائم، وظهر في مقطع فيديو آخر تم تداوله وتم حذفه، حيث شُبه أوسيمين بجوز الهند.

وقام اللاعب بحذف صوره بقميص نابولي، عبر حسابه على "إنستجرام".

بيان أوسيمين الرسمي:



قال اوسيمين في البيان الرسمي:" لن أسمح لأي شخص للتدخل بيننا.. ويحيا نابولي دائما".

وأكمل: "أتيت لمدينة نابولي عام 2020 وكان قرارا رائعا بالنسبة لي. سكان نابولي أظهروا الكثير من الحب والمودة لي، ولن أسمح لأي شخص للتدخل بيننا".

وتابع:" شغف شعب نابولي يشعل النار دائما للعب بالقلب والروح، وحب شعار الذي ارتديه بفخر".

واستطرد الاتهامات ضد شعب نابولي ليست حقيقية، لدي الكثير من الأصدقاء وهم جزء من العائلة والحياة اليومية، أقدر النيجيريين وكل الأصوات الداعمة والذين حاولوا التواصل معي

وأختتم أنا دائما ممتن، دعونا ندعم الاتحاد والاحترام، يحيا نابولي دائما