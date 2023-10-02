نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ مواجهات ‎الاتحاد السعودي ضد الأندية الإيرانية قبل لقاء سباهان في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - نقدم لكم تاريخ مواجهات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي أمام الأندية الإيرانية، قبل مواجهة سباهان الإيراني، في دوري أبطال آسيا.

ويلتقي فريق الاتحاد السعودي بنظيره سباهان الإيراني، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، مساء اليوم الإثنين.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.

وسبق وأن التقى فريق الاتحاد السعودي بالأندية الإيرانية في 24 مباراة سابقة.

استطاع فريق الاتحاد السعودي أن يحقق11 انتصارًا، أمام الأندية الإيرانية، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في 8 لقاءات، وسجل 41 هدف، ودخل مرماه 27 هدف.