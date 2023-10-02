نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيف زاهر: فيوتشر راكب شخصية البطل وبيقول للزمالك محدش أحسن من حد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي سيف زاهر عبر قناة "أون تايم سبورت"، عن فوز فريق مودرن فيوتشر برباعية على سينجيدا بالكونفدرالية، وذلك عقب تألقهم في اللقاء وتقديم مباراة تليق بهم والصعود إلى دور المجموعات بصحبة الزمالك.



وذلك اللقاء الصعب احتضنه ستاد الإنتاج الحربي، والذي انتهي برباعية من أقدام فيوتشر مقابل هدف، وذلك ضمن اياب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الافريقية.



وقد تحدث قائلًا: "فيوتشر شاهد نادي الزمالك، وقال 'لا محدش أحسن من حد'، فيوتشر قدم ريمونتادا عالمية في مباراته أمام سينجيدا".



وأعرب:" عودة فيوتشر من جديد عقب التعادل بهدف لكل منهما، إلى رباعية مقابل هدف، وشاهد الجميع متعة كروية، والتعاقد مع صفقات جديدة قوية".



وواصل:" فيوتشر هذا الموسم مقدم متعة كروية، تحت قيادة إدارة رائعة من وليد دعبس، الذي عمل على نظام جديد ومتصدر المشهد حتى الأن".

وختم حديثه: "الفريق راكب شخصية البطل من دوري لكنفدرالية، مع التغيرات الإدارية ومجلس إدارة، والأمور أفضل حاليًا".