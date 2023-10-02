نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. من المتصدر؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب نجوم البريميرليج مباريات الدوري من أجل تسجيل الأهداف والمنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي في كل موسم.



فاز النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي بلقب هداف البريميرليج في الموسم الماضي برصيد ٣٦ هدف ومازل يحتل صدارة جدول الهدافين في الموسم الحالي برصيد ٨ أهداف.



فشل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في زيادة رصيده من الأهداف في مباراة توتنهام التي خسرها الريدز بهدفين مقابل هدف، حيث تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف حتى الآن ويطمح في زيادة رصيده من الأهداف والمنافسة على لقب الهداف في الموسم الحالي.



ويستعرض الفجر الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن..



١ - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - ٨ أهداف

٢ - سون هيونج مين - توتنهام - ٦ أهداف

٣ - جارود بوين - ويستهام يونايتد - ٥ أهداف

٤ - إيفان فرجسون - برايتون - ٤ أهداف

٥ - براين مبيومو - برينتفورد - ٤ أهداف

٦ - اودوسون إدوارد - كريستال بالاس - ٤ أهداف

٧ - ويلسون - نيوكاسل يونايتد - ٤ أهداف

٨ - بوكايو ساكا - آرسنال - ٤ أهداف

٩ - محمد صلاح - ليفربول - ٣ أهداف

١٠- داروين نونيز - ليفربول - ٣ أهداف