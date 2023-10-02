نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الزمالك يكشف مفاجأة عن أوباما: كان في التشكيل الأساسي أمام أرتا سولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مدحت عبد الهادي، مدرب نادي الزمالك، إن يوسف أوباما لاعب الأبيض كان في التشكيل الأساسي الذي سيبدأ مباراة أرتا سولار، مشيرا إلى أنه من أهم اللاعبين في الفريق وداخل قائمة النادي.

وصعد الزمالك إلى دور المجموعات في الكونفدرالية بعد الفوز على أرتا سولار برباعية في إياب الدور التمهيدي.

وقال مدحت في تصريحات عبر برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على راديو 9090: إصابة أوباما قبل لقاء أرتا سولار جعلت الجهاز الفني يغير طريقة لعب الفريق بالكامل منذ بدايتها.

وأضاف: أوباما شارك في شوط كامل وهو مصاب وقدم مستوى رائع، وصنع الفارق مع نادي الزمالك لتحقيق هذا الصعود.