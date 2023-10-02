عاجل.. الأولمبية تستدعى عضوى مجلس سموحة للتحقيق

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أحمد جودة - القاهرة -

قررت اللجنة الأولمبية في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين الموافق الثاني من شهر اكتوبر استدعاء الثنائى أشرف مختار عضو مجلس إدارة نادى سموحة فوق السن والدكتورة ماهينور سامح عضو المجلس تحت السن للتحقيق.

الأولمبية تستدعى عضوى مجلس سموحة للتحقيق

ومن المقرر أن تجرى التحقيقات فى الواحدة مساء غدٍ الثلاثاء الموافق الثالث من أكتوبر في مقر اللجنة الأولمبية.

ولم يتبين حتى الآن الأسباب الخاصة بدعوى الثنائي للتحقيق أو موضوع الشكاوي المقدمة في حقهما.

والجدير بالذكر أن هناك خلافات فى وجهات النظر الخاصة بشئون النادى بين المهندس فرج عامر رئيس النادى وإيمان جابر عضو المجلس من ناحية وأشرف مختار وماهينور سامح عضوا المجلس من ناحية أخرى.