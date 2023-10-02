نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة صادمة.. "الفجر الرياضي" يكشف كواليس مفاوضات الزمالك مع محمد شريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع مهاجم نادي الخليج السعودي محمد شريف، لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويكشف "الفجر الرياضي" حقيقة مفاوضات الزمالك مع لاعب الأهلي السابق، الذي يسير بخطى جيدة مع فريقه السعودي الجديد الذي انضم إليه لموسمين.

الزمالك يفاوض محمد شريف

وقال مصدر مقرب من اللاعب: "كان هناك مفاوضات من نادي الزمالك لضم محمد شريف من قبل إنتقاله للخليج السعودي، واستمرت المفاوضات للوقت الحالي".

وأضاف: "قدم الزمالك مغريات مالية كبيرة لشريف، بغرض الانضمام ولكن اللاعب يضع تفكيره وتركيزه في رحلته الحالية مع الخليج السعودي ولا ينظر لما يتم حوله".

وأكمل قائلًا:" اللاعب يضع رغبته الأولى عقب انتهاء مسيرته مع الخليج السعودي العودة لجدران النادي الأهلي".

وعن مفاوضات الزمالك، رد مشددًا: " هل يوجد مفاوضات من الزمالك؟ نعم يوجد حتى الآن ومن قبل ثلاث سنوات أيضًا، بعروض مالية كبيرة ولكن اللاعب أبدى رفضه".

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي وضع بندًا فى عقد بيع محمد شريف أثناء انتقاله للخليج السعودي، يتيح له الحصول على نسبة 15% من إعادة بيع اللاعب لأي نادى آخر.

