نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات توماس توخيل قبل مواجهة كوبنهاجن دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث توماس توخيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني، على مواجهة فريق كوبنهاجن الدنماركي في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "لا يقلقنا نحن نحلل الأمر ونعمل على استنتاجاتنا ونناقشه مع الفريق. نحاول تطوير خطة أفضل وملئها بالقوة أكثر. نجد طريقة للدخول في المباراة على أي حال هذا هو الإيجابي نظل متمسكين بالأشياء الإيجابية.

وتابع:" كوبنهاجن يملك سرعة كبيرة، مع وجود الكثير من اللاعبين السريعين هجوميًا، أيضا في خط الوسط لديهم لاعبون أقوياء بدنيًا وأربعة لاعبين في الخلف مع ظهيرين أقوياء وحارس مرمى ذو رميات طويلة للغاية. كوبنهاغن يُعرّف نفسه على أنه فريق ويريد أن يتفوق على نفسه".

وواصل: "لقد شاهدت مبارياتهم بالتأكيد سنستعد لهم بجدية أردنا إكمال مباراة لايبزيج أولًا احترم كثيرًا كل منافس في دوري أبطال أوروبا، مشددا بأنها أصعب بطولة للأندية في العالم.

واختتم حديثه قائلا: "لم يخسر كوبنهاجن أي مباراة على أرضه في دوري الأبطال العام الماضي أمام السيتي ودورتموند وإشبيلية لديهم الحافز للتأهل للدور المقبل.

موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد كوبنهاجن دوري أبطال أوروبا

يحل بايرن ميونيخ ضيفًا ثقيلًا على نظيره كوبنهاجن، مساء غد الثلاثاء الموافق الثالث من شهر أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

