نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقرار من بيريرا.. إبعاد ثنائي تحكيمي عن مباريات دوري النيل الفترة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازالت أزمة الثنائي التحكيمي أمين عمر وحمادة القلاوي مستمرة حتى الان وذلك عقب الأخطاء التحكيمية في مباراتي الزمالك والمقاولون العرب بقيادة الأول، والمصري البورسعيدي أمام فاركو بقيادة الثاني.

وقررت لجنة الحكام استبعاد الثنائي عن قيادة مباريات الدوري المصري الممتاز " دوري النيل " عقب الاجتماع مع بيريرا والذي وجه اللوم حول هذه الاخطاء.

وواجه حكم منطقة الإسكندرية أحمد جمال الإيقاف أيضا وذلك عقب مباراة إنبي وطلائع الجيش التي شهدت ركلة جزاء جدلية لصالح الطلائع.

ويجري الإيقاف فقط في الدوري الممتاز مما يعني تواجد الحكام في دوري المحترفين والقسم الثاني ب.

وكان بيريرا رئيس لجنة الحكام قد أكد قبل بداية الموسم على استبعاد الحكام المخطئين من إدارة مباريات دوري النيل