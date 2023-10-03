نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر السعودي يسجل رقم آسيوي غير مسبوق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل النصر السعودي رقما مميزا بالفوز على استقلال دوشنبه الطاجيكي (3-1) امس الإثنين، على ملعب أول بارك، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا.

النصر السعودي يسجل رقم آسيوي غير مسبوق

وحقق النصر، الفوز في أول جولتين بدور المجموعات، للمرة الأولى في تاريخ مشاركته بالبطولة القارية، ليتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، عقب فوزه في الجولة الأولى أمام مضيفه بيرسبوليس الإيراني (2-0).

وحافظ النصر على سلسلة انتصاراته المتتالية في كل المسابقات هذا الموسم، بتحقيق الفوز العاشر (3 في آسيا، و6 في الدوري، وانتصار في كأس الملك).

وسجل فارس نجد، سادس فوز على ملعبه أول بارك آسيويًا، منذ أعلن استحواذه على الملعب في صيف 2021، مقابل خسارتين وتعادلين.

وواصل الثنائي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، والبرازيلي أندرسون تاليسكا التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي، بعد "الرائد، والطائي، والأهلي".

وافتتح الدون أهداف فريقه أمام الاستقلال، قبل أن يضيف تاليسكا هدفين، رجح بهما كفة النصر.

