نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خوفًا من العرض السعودي.. ليفربول يوافق على طلب محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء من العاصمة البريطانية لندن أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي قرر مكافأة اللاعب الدولي المصري محمد صلاح.

ليفربول يضاعف راتب صلاح الأسبوعي 3 مرات

وقررت إدارة الريدز مضاعفة نجمنا الدولي المصري ثلاثة أضعاف ما كان يحصل عليه في السابق وفق ما أكدته إحدى الدراسات بكلية الأعمال في جامعة هارفارد الشهيرة.

حيث سبق وأن قام صلاح بتجديد عقده مع الريدز في الصيف الماضي ليستمر داخل أروقة ملعب أنفيلد حتى يونيو 2025.

ويحصل صلاح بموجب العقد الجديد على 350 الف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي وهو الأعلى في تاريخ الليفر.

قبل أن تكشف صحيفة الجارديان أن صلاح حال استمراره لفترات اطول في ليفربول سوف يتقاضى راتب سنوي يقدر بنحو 45 مليون جنيه إسترليني.