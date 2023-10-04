نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أزمة في الأهلي قبل مواجهة إنبي بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد شوبير عن أزمة كبرى تضرب النادي الأهلي قبل مواجهة إنبي في نصف نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2022-2023.

الأهلي يعاني بسبب موديست وكهرباء

وأوضح الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم، أن المهاجم الفرنسي أنتوني موديست غير جاهز بدنيا للمشاركة بشكل أساسي مع النادي الأهلي في المباريات.

وأضاف، يعاني الأهلي حاليا بسبب إصابة صلاح محسن وعدم لياقة موديست، بجانب إيقاف محمود عبد المنعم كهربا على مستوى الدوري.

ويغيب كهربا بعد قرار إيقافه 6 مباريات بالدوري المصري الممتاز، في واقعة احتفاله أمام الزمالك في الموسم الماضي.

وأكد شوبير، أن المارد الأحمر سيعاني على مستوى الدوري، وإن كان كهربا سيشارك أمام إنبي اليوم بكأس مصر، ولكن ستظهر المشكلة بالدوري خلال المباريات القادمة.

قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول، كريم الدبيس، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور، أفشة، أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات، أحمد عبدالقادر، طاهر محمد طاهر، محمد الضاوي كريستو.

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمود كهربا، أنتوني موديست.