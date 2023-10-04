محامي كهربا يفجر مفاجأة.. كيف ستنتهي أزمة اللاعب مع الزمالك؟

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أحمد جودة - القاهرة - فجر أشرف عبد العزيز محامي محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، مفاجأة بشأن مفاوضاته مع محامي نادي الزمالك لإنهاء أزمة غرامة اللاعب.

وقال عبد العزيز عبر مداخلة تليفزيونية: "هناك مفاوضات مع المحامي الدولي الخاص بنادي الزمالك، وحينما يصل الطرفين إلى اتفاق؛ سيتم سداد الغرامة “كاش”.

وأضاف مؤكدًا أنه إذا ما توصلا لاتفاق لإنهاء الأزمة، سيتم التوقيع من مجلس إدارة الزمالك الجديد بعد إجرائ الانتخابات.

اتفاق محامين يا بيه.. إسقاط من محامي كهربا

رد محامي كهربا، ردًا مثيرًا بعد تصريحات أحمد حسام ميدو بشأن غرامة الزمالك.

وكتب أشرف عبد العزيز عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قائلا: “المفاوضات تجرى بين أصحاب الكرفتات الشيك.. اتفاق محامين يا بيه”.

وحصل الزمالك على حكم يفيد بأحقيته بالحصول على 2 مليون دولار من كهربا بالإضافة إلى نسبة 2% فوائد من عام 2019.

أزمة كهربا عرض مستمر

أعلن الإعلامي أحمد حسام ميدو، انتهاء أزمة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، مع نادي الزمالك، فيما يخص الغرامة الموقعة عليه.

ميدو وكهربا

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محامي كهربا تواصل مع محامي نادي الزمالك أمس، وأبلغه بأن كهربا مستعد لدفع الغرامة الموقعة عليه كاش دون الفوائد، وفي فرق 300 ألف دولار بس".

الزمالك يرحب بإنهاء أزمة كهربا

وتابع: "مسؤولو الزمالك موافقين على العرض أو بيتجهوا للموافقة، عشان عدم الموافقة هيخلوا الفلوس تيجي بعد 6 أو 7 شهور، والموقف مفيهوش عناد، إنت بتعمل لمصلحة المكان اللي انت شغال فيه".

وأضاف: "كهربا دفع فلوس الاستئناف انهاردة اللي هي الـ ألف فرانك سويسري ولكن بعد يوم 20 أكتوبر أزمة كهربا هتنتهي تماما، المجلس المنتخب اللي جاي هيقبل العرض اللي هو بـ 2 مليون دولار و100 في مقابل إن الزمالك يحصل على الأموال دلوقتي خاصة إن اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك قررت تأجيل حسم هذا الملف للمجلس المنتخب".

وأتم: "الزمالك في حاجة للفلوس دي دلوقتي، وأزمة كهربا خلاص خلصت".