اليوم .. السلام يواجه تحديات فنجاء ولقاء أبناء العمومة بين الوحدة والطليعة

فـي مسابقة كأس جلالته لكرة القدم

– «4» مباريات غدا أبرزها عبري والشباب والسبت صحم ونزوى يسدلان الستار على الدور التمهيدي

بعد أن ضرب صور موعدًا مع دَوْر الـ16 لمسابقة كأس جلالتة لكرة القدم بتجاوزه نظيره نادي مسقط برباعية مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جرى بين الفريقين مساء أمس الأول بمُجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر كأول فريق يتأهل لهذا الدَّوْر، تتواصل مباريات الدَّوْر التمهيدي لأغلى الكؤوس على مدار ثلاثة أيام.

حيث تقام اليوم مباراتان الأولى تجمع بين نادي السلام ونادي فنجاء بمُجمَّع صحار عند الخامسة وعشر دقائق، ويتبارى الوحدة مع الطليعة في السادسة وعشر دقائق على ساحة مُجمَّع صور.

فيما تقام غدًا (4) مباريات، حيث يلعب أهلي سداب مع صلالة بمُجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر في الخامسة وخمس دقائق، ويلعب الخابورة مع الاتحاد بمُجمَّع صحار في الخامسة وعشر دقائق، ويلتقي نادي عبري مع نظيره الشباب بمُجمَّع عبري في الثامنة وعشر دقائق، ويلتقي قريات مع المضيبي بمُجمَّع صور في الخامسة مساء.

وتختتم مباريات الدَّوْر التمهيدي بلقاء واحد يجمع بين نادي صحم ونظيره نادي نزوى بمُجمَّع صحار في الخامسة وعشر دقائق مساء.

المرحلة القادمة

المرحلة القادمة في مسابقة الكأس أصبحت واضحة للجميع بعد القرعة المطلقة التي أجريت في 4 سبتمبر الماضي بفندق كمبنسكي الموج، حيث ستكون مباريات دَوْر الـ16 بنفس النظام الحالي وهو خروج المغلوب، حيث سيلعب في المباراة الأولى صحار مع السيب، ويلعب في المباراة الثانية النهضة مع صور الذي تأهل على حساب مسقط، ويلعب الفائز من مباراة السلام وفنجاء مع الفائز من مباراة الخابورة والاتحاد، ويلعب الفائز من مباراة الوحدة والطليعة مع نادي النصر، ويتبارى بهلاء مع الفائز من مباراة أهلي سداب وصلالة، ويلعب الرستاق مع الفائز من مباراة عبري والشباب، ويتبارى ظفار مع الفائز من مباراة صحم ونزوى، ويلعب نادي عُمان مع الفائز من مباراة قريات والمضيبي. الجدير بالذكر، أنَّ مباريات دَوْر الثمانية والمربَّع الذهبي ستكون بنظام الذهاب والإياب كما هو المعتاد سابقًا، وهو النظام الذي يمنح جميع الفرق فرصة متساوية من أجل الحصول على فرصة الوصول للنهائي، ناهيك عن أنَّ نظام الكؤوس بهذا الشكل ينتج عنه العديد من المفاجآت منها وصول فريق بالدرجة الأدنى إلى نهائي الكأس الغالية، كما حدث سابقًا في مرَّات عديدة وتُوِّج من خلالها فريق من درجة أدنى باللقب على حساب أندية لها صولات وجولات وتاريخها مرصع بالذهب في مسابقاتنا المحلية، حتى إن لم يحدث كثيرًا لكنَّها تكون ندًّا قويًّا في المجمل ولا تخسر بسهولة وتقاتل حتى النهاية بشكل يعتقد معه المشاهد والمتابع بأنَّ هذا الفريق هو واحد من أعتى فرق المسابقة الأعلى كرويًّا بسلطنة عمان وحتى على مستوى العالم.