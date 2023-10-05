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أحمد جودة - القاهرة -

فجر أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، مفاجأة من العيار الثقيل عن هدف موديست الذي افتتح به التسجيل لصالح الأهلي أمام الفريق البترولي في نصف نهائي كأس مصر.

وكان الأهلي قد حقق الفوز أمام نظيره إنبي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس مصر، أمس الأربعاء.

رئيس إنبي يفجر مفاجأة عن هدف موديست

وأوضح الشريعي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور)، أنه تواصل بعد المباراة مع سيف الخشاب مدافع إنبي بعدما سجل هدف التقدم للأهلي في مرماه مؤكدًا أن الخشاب لاعب واعد وعمره 25 عامًا ولم يحالفه التوفيق في لعبة هدف التقدم للأهلي.

وأشار إلى أن الأهلي لديه لاعبون يصنعون الفارق وقدراتهم مميزة موضحًا أن إنبي كان لديه الطموح في التأهل للنهائي.

وأضاف:" هوية إنبي التعاقد مع لاعبين واعدين وتصعيد المواهب القادمة من الناشئين، ودورنا أن نكمل هذا الأسلوب ونحافظ عليه خاصة أن الجهاز الفني بقيادة تامر مصطفى تحمل أخطاء هؤلاء اللاعبين وسيتم تسويق هذه المواهب بنهاية الموسم".