نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من إنبي عقب الخسارة أمام الأهلي وتوديع الكأس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح فريق النادي الأهلي في تحقيق فوزا ثمينا أمام منافسه العنيد إنبي بثلاثة أهداف دون رد، في نصف نهائي بطولة كأس مصر 2023، ليتأهل إلى المباراة النهائية، ويستعد لمواجهة الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز.



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وصرح محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي:" أن الأداء أمام النادي الأهلي في كأس مصر، كان جيد بشكل كبير والهزيمة جاءت بأخطاء فردية، وسيتم البناء على ما وصل إليه الفريق بالفترة المقبلة".

وأشار إسماعيل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: " توجد استراتيجية متفق عليها في الفترة الحالية داخل إنبي بالاتفاق مع الجهاز الفني، هو الاعتماد على الشباب والناشئين، وأخرجنا لاعبين مميزة".

وأردف محمد إسماعيل: "اتحاد الكرة تجاهل تماما مخاطبتنا بشأن المشاركة في السوبر المصري، وعرضنا الأمر وقمنا بتوضيح مطالبنا للحفاظ على حقوقنا وأحقيتنا في المشاركة، ولكن القرار في النهاية يخص الجبلاية ولا نسعى لإثارة المشاكل، وكنا نتمنى الرد علينا بدلًا من التجاهل".

واختتم: "زياد طارق لاعب الفريق سيكون من أفضل اللاعبين في الدوري المصري بالفترة المقبلة، ولا يوجد أي اعتراض من تامر مصطفى مدرب الفريق، على تواجده".