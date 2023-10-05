نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كينج اللعبة والأسد وصفقة القرن.. جماهير الأهلي تلقب إمام عاشور بـ10 ألقاب بعد هدفه الأول (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحتفى جماهير وعاشقي النادي الأهلي في الفترة الأخيرة بتألق الصفقة الجديدة والمدوية التي تمكنت من التعاقد معها هذا الصيف، بعد ضم نجم فريق ميتلاند الدنماركي والزمالك السابق إمام عاشور.

ومنذ ظهور عاشور بقميص الأهلي، ونجح اللاعب في كسب حب وثقة جماهير المارد الأحمر والإدارة الفنية، ليحجز مكان ثابت له في تشكيل السويسري مارسيل كولر.

- جماهير الأهلي تفاجئ عاشور

وشهدت مواجهة الأهلي وانبي والتي انتهت بفوز كتيبة كولر بثلاثة أهداف نظيفة، في نصف نهائي كأس مصر، أول هدف لإمام عاشور بقميص الأهلي، بعد نجاحه في صناعة 5 أهداف في المباريات السابقة.

وواصلت جماهير الأحمر فرحتها بالمستوى البيت الذي ظهر به إمام حتى الآن، لتنهال عليه الألقاب الجديدة لعاشقي ومحبي القلعة الحمراء.

ويذكر أن تأهل الفارس الأحمر بعد ثلاثيته في مرمى إنبي إلى نهائي كأس مصر 2023\2024، لينتظر طرف المباراة الأخر، والتي ستجمع بين الزمالك وبيراميدز.

امام عاشور

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