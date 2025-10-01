الرئيس السيسى يبعث برقيات تهنئة إلى جمهورية الصين الشعبية وبوتسوانا وتوفالو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 11:30 صباحاً - بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شى جينبينج رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية.

وأوفد سيادته السيد محمد عاطف عبد الحميد الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث السيد رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلي كل من:- فخامة الرئيس دوما بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم بوتسوانا، وصاحب الفخامة القس توفيجا فايفانو فالاني الحاك العام لتوفالو بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.