الإدارة العامة للمرور: ضبط (112) سائقًا تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 11:30 صباحاً - تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (99971) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها: (السير بدون تراخيص – تجاوز السرعة المقررة – الموقف العشوائي – التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة – مخالفة شروط التراخيص).

كما تم فحص عدد (1982) سائقًا، تبين إيجابية عدد (100) حالة لتعاطي المواد المخدرة منهم.

كما تواصل الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (981) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة).

كما تم فحص عدد (194) سائقًا تبين إيجابية عدد (12) حالة لتعاطي المواد المخدرة، وضبط عدد (7) محكوم عليهم بإجمالي (9) أحكام، فضلًا عن التحفظ على عدد (5) مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.