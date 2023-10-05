نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تصدق ماذا قال؟.. رسالة مشجع زمالكاوي إلى إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في الفترة الحالية، أجواء سعيدة بعد تألقه حتى الآن في جميع المباريات التي شارك بها منذ وصوله إلى القلعة الحمراء، بعد نجاح التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وانضم عاشور إلى الأهلي قادما من صفوف فريق ميتلاند الدنماركي، بعد تألقه بقميص الزمالك قبل الاحتراف.

- مشجع زملكاوي يصدم عاشور

واشعلت جماهير الفارس الأحمر منصات السوشيال ميديا المختلفة، احتفالا بالهدف الأول لعاشور بقميص الأهلي هذا الموسم، خاصة وأن اللاعب يساهم بقوة في كل لقاء بصناعة الأهداف.

ونجح عاشور في إحراز هدف الأهلي الثالث والأخير في شباك نادي إنبي خلال مباراة دور نصف نهائي بطولة كأس مصر، ليتأهل إلى المباراة النهائية وينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز.

وفاجئ أحد المشجعين الذين ينتمون إلى نادي الزمالك عاشور بتدوينة مثيرة على صورة له بموقع التواصل "انستجرام" وقد كتب إليها:" مع إني زملكاوي بس مبسوطلك مبروك الجول ياحبيبي ".

امام عاشور