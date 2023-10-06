نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة الأهلي.. مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية لكرة السلة والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه الأنظار نحو البطولة العربية لكرة السلة للأندية والتي تحمل طابعًا ثأريًا للأهلي بعد خسارة النسخة الماضية في النهائي أمام الكويت الكويتي بفارق هدف.

مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية لكرة السلة والقنوات الناقلة

وتضم البطولة العربية ٥ مجموعات جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: قطر القطري وخدمات البريج الفلسطيني والمحرق البحريني والكويت الكويتي

المجموعة الثانية: الاتحاد السكندري وإتحاد الجزائر والأهلي القطري والسيب العماني ودينامو اللبناني.

المجموعة الثالثة: القادسية الكويت ووحدة صنعاء اليمني وجمعية سلا المغربي والفتح السعودي.

المجموعة الرابعة: الأهلي المصري ومجد طنجة المغرب ودجلة العراقي والاتحاد الليبي وبيروت لبنان.

تقام البطولة العربية لكرة السلة في نسخة 2023 بمشاركة 18 فريقا تم توزيعها على 4 مجموعات. هناك مجموعتان تضمان 4 أندية فقط، هذه الأندية ضمنت التأهل إلى دور الـ 16 لكن من المهم احتلال مركز جيد بالمجموعة لتفادي المواجهات الصعبة.

أما المجموعات التي بها 5 أندية فسيتأهل من كل منها 4 أندية أي أن فريقين فقط هما من سيودعان البطولة من دور المجموعات.

بعد ذلك ينطلق دور الـ16 والذي يقام بصورة طبيعية عبر الأدوار الاقصائية وتتحدد مبارياته وفقًا لترتيب الفرق في المجموعات.

وانطلاقًا من ثمن النهائي وحتى النهائي تقام البطولة بنظام خروج المغلوب.

ويستعرض الفجر الرياضي مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية لكرة السلة