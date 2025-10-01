نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومباني يصل لإنجاز مدرب بايرن ميونخ التاريخي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم فوزا كبيرا على فريق بافوس القبرصي 5 - 1، الثلاثاء،في دوري أبطال أوروبا، ليرفع سجل انتصاراته المتتالية هذا الموسم إلى تسع مباريات متتالية في كافة المسابقات، وهذا إنجاز حققه الفريق من قبل تحت قيادة المدرب القدير يوب هاينكس.

وقال يان كريستيان دريسين، الرئيس التنفيذي، في كلمته خلال مأدبة العشاء بعد المباراة: تسع انتصارات في تسع مباريات رسمية، عزيزي فينسنت كومباني. آخر من حقق ذلك كان يوب هاينكس في موسم 2012 - 2013. لقد مر وقت طويل.

وتحت قيادة هاينكس، فاز بايرن بدوري أبطال أوروبا والدوري الألماني (بوندسليغا) وكأس ألمانيا في موسم 2012 - 2013، ويأمل كومباني، المدرب الحالي، أن يكرر نفس الإنجاز.

وقال كومباني: قلت بوضوح قبل أول مباراة أن حلمنا هو التواجد في النهائي، وأن يكون لدينا فرصة للفوز باللقب. الفوز بدوري أبطال أوروبا أمر صعب للغاية. لكننا الآن في خضم المنافسة، وعلينا أن نركز فقط على الفوز بالمباراة القادمة.