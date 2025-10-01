نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الفتح السعودي يرد بحسم على رحيل جوميز لتدريب الأهلي (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم نادي الفتح السعودي، الجدل حول إمكانية الموافقة على رحيل البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تولي تدريب الأهلي خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

ويأتي جوميز، مدرب الفتح، ضمن الخيارات التدريبية المطروحة لتولي تدريب الأهلي في المرحلة، خاصةً لمعرفته بأجواء الكرة المصرية جيدًا بعد تجربته السابقة في قيادة الزمالك.

الفتح يؤكد استمرار جوميز وعدم رحيله لتدريب الأهلي

أكد محمد الضيف مدير إدارة الإعلام بنادي الفتح السعودي، في تصريح خاص لـ" دوت الخليج الرياضي "، أن جوميز مستمر في مهامه مع الفريق “النموذجي” ولا صحة لما يتردد عن رحيله لتولي تدريب الأهلي.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت خلال الساعات الماضية، إلى تجدد مفاوضات الأهلي مع جوميز لتولي قيادة “المارد الأحمر” ولكن المدرب البرتغالي مرتبط بعقدٍ ساري مع النادي السعودي لنهاية الموسم الجاري.

ويحتل فريق الفتح، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد نقطة واحدة حققها من تعادل وحيد من أصل 4 جولات.