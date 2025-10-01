نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن السبت الجدول الزمني والإجرائي لانتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتخابات النواب 2025 على الأبواب.. الهيئة الوطنية تكشف الجدول الزمني السبت

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن السبت الجدول الزمني والإجرائي لانتخابات مجلس النواب 2025.. يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات صباح السبت 4 أكتوبر 2025 اجتماعًا حاسمًا برئاسة المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة، وذلك لمراجعة ومناقشة التقرير النهائي المقدم من الجهاز التنفيذي بشأن ترتيبات انتخابات مجلس النواب المقبلة. الاجتماع يأتي في توقيت حساس قبيل انطلاق الماراثون الانتخابي المنتظر، وسط ترقب من القوى السياسية والمجتمع المدني والناخبين في جميع المحافظات.

تفاصيل الاجتماع

يستعرض الاجتماع كافة الجوانب التنظيمية واللوجستية للعملية الانتخابية، بداية من تجهيزات اللجان العامة والفرعية، مرورًا بتأمين مراكز الاقتراع، ووصولًا إلى خطة تدريب القضاة وأعضاء الأمانة الفنية المشرفين على العملية الانتخابية. كما يتناول التقرير الجوانب التقنية الخاصة باستخدام قواعد بيانات الناخبين وآليات تحديثها، بما يضمن شفافية العملية وسلامتها.

المؤتمر الصحفي المرتقب

أعلنت الهيئة أنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا في الثانية ظهرًا بمسرح التليفزيون المصري داخل مبنى ماسبيرو، يتم خلاله الكشف الجدول الزمني والإجرائي للانتخابات، متضمنًا مواعيد فتح باب الترشح، إعلان الكشوف، فترة الدعاية الانتخابية، وأيام التصويت في الداخل والخارج.

ودعت الهيئة جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية المقروءة والمسموعة والمرئية إلى حضور المؤتمر لنقل تفاصيل الحدث للرأي العام.

أهمية الإعلان المرتقب

تترقب الأحزاب السياسية والمرشحون المستقلون المؤتمر باعتباره الخطوة الأولى والرسمية لانطلاق السباق الانتخابي، حيث ستبدأ بعده مباشرة التحركات الحزبية لتشكيل القوائم والدخول في تحالفات انتخابية. كما يضع الإعلان المرتقب خريطة الطريق أمام الناخبين لمعرفة مواعيد مشاركتهم في اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان.

خلفية وسياق

تُعد انتخابات مجلس النواب 2025 من أبرز الاستحقاقات الدستورية، خاصة أنها تأتي في ظل اهتمام حكومي بتوسيع المشاركة السياسية وتعزيز الشفافية. ويتوقع مراقبون أن تشهد المنافسة المقبلة مشاركة واسعة من الأحزاب السياسية الجديدة والقوى الشبابية، مع مراقبة محلية ودولية لضمان نزاهة العملية.