19 أكتوبر.. انطلاق النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية

أحمد جودة - القاهرة - النسخة الخامسة من أجل الدفع بحلول أفريقية في ظل التغيرات العالمية

أكد مركز القاهرة الدولي للتسوية النزاعات وحفظ السلام، أن النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، ستعقد تحت عنوان "عالم في تغير، وقارة في حراك: مسيرة تقدم إفريقيا في ظل التحولات العالمية، خلال الفترة من ۱۹ إلى ۲۰ أكتوبر ۲۰۲٥ في مدينة أسوان التاريخية التي احتضنت إطلاق النسخة الأولى من المنتدى.

وأكد مركز القاهرة، أن هذه المنصة رفيعة المستوى ستجمع قادة أفارقة ودوليين للدفع بحلول تقودها إفريقيا وتعمل على تعزيز العلاقة بين السلم والأمن والتنمية.

وأوضح مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، أسباب انعقاد هذه الدورة من المنتدى خلال الشهر الجاري، وطرح سؤالا لماذا الآن؟

وأكد المركز، أنه في ظل عالم يشهد صراعات طويلة الأمد، وعنف متزايد واسع النطاق، وانعدام للاستقرار في عدة مناطق، يختبر هذا "العالم المتغير أسس التعاون الدولي متعدد الأطراف.

وأشار المركز، ألى أن مثل هذه التحديات العالمية تؤدي إلى تفاقم وتيرة النزاعات والمعاناة وعدم المساواة وتقويض الثقة في النظام متعدد الأطراف، وهي عقبات رئيسية تحول دون تحقيق السلام والتنمية المستدامين، وفي الوقت ذاته، تشهد القارة الأفريقية مرحلة حاسمة في ظل المتغيرات

العالمية.

فبينما تعاني إفريقيا من العنف وعدم الاستقرار، أظهرت قدرة على الصمود والتصدي للأزمات المتكررة.

كما أنها تتمتع بقدرات هائلة غير مستغلة وفرص نمو كبيرة واقتصادات مزدهرة وموارد طبيعية وفيرة بالإضافة إلى أعداد متزايدة من الشباب الطموح.



وأضاف المركز، أن النسخة الخامسة من منتدى أسوان، ستشكل منصة رفيعة المستوى للمساهمة في رسم مسار إفريقيا في ظل هذا المشهد المعقد.

كما سيتناول المنتدى سبل تمكين القارة في مواجهة هذه التحديات من خلال تعزيز قدراتها الإقليمية على التكيف والتكامل، ودعم الحلول الأفريقية التي تعكس تطلعات القارة في تحقيق السلام والتنمية والازدهار.



كما أوضح مرحز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، أن هذه النسخة تتزامن هذا العام مع الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة (UN) وكذا الذكرى الخامسة والعشرين لأجندة المرأة والسلم والأمن WPS Agenda والذكرى العاشرة لأجندة الشباب والسلم والأمن (YPS)، حيث أن المنتدى يؤكد على تضمين صوت المرأة والشباب في صياغة الحلول المستدامة.

كما سيركز المنتدى، على الآليات العالمية والإقليمية، ويسلط الضوء على الأولويات العالمية ومنها المخاطر المناخية، والتطور الرقمي ودور البنية التحتية والتجارة في دعم النمو وإرساء السلام.

وفي هذا السياق أوضح السفير سيف قنديل، المدير التنفيذي لمنتدى أسوان، أنه منذ إطلاق النسخة الأولى من المنتدى ظل قوة فاعلة في سد الفجوة بين السياسة والممارسة، ودعم المبادرات الملموسة التي تقودها إفريقيا من خلال إطار عمله الفريد.

وأكد قنديل، أن المنتدى برز كمنصة أفريقية رائدة تتناول سُبل تفعيل العلاقة الترابطية بين السلم والأمن والتنمية، حيث يجمع بين أصوات وشركاء متنوعين من العاملين في مجال السلم والأمن إلى جانب أصحاب المصلحة في مجال التنمية وذلك لتحويل الرؤية المشتركة إلى أنشطة فعّالة.



وأشار المدير التنفيذي لمنتدى أسوان، إلى النسخة الخامسة من منتدى أسوان، ستواصل هذا المسار من خلال ضم دوائر رجال الأعمال والمؤسسات الإنسانية، كشركاء أساسيين في تعزيز السلم والتنمية المستدامين في قارتنا".

يذكر أن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، أطلق أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في عام ٢٠١٩ باعتبارها رائد لملف إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في إفريقيا.

كما يُعد المنتدى منصة أفريقية رفيعة المستوى تجمع بين القادة الأفارقة من الحكومات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية والجماعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية (RECSRMS) والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب الشركاء المعنيين من أصحاب المصلحة والأكاديميون والباحثون والممارسين؛ لإجراء مناقشات عملية قابلة للتنفيذ.

كما يعد المنتدى المنصة الأولى من نوعها في إفريقيا التي تسعى إلى تفعيل النهج الترابطي بين السلم والأمن والتنمية، من خلال دعم الحلول الأفريقية، بما يشمل تعزيز الروابط بين السياسات والممارسات.



من خلال النسخ الأربعة السابقة، أثبت المنتدى فعالياته في تعزيز الحوار ودعم التضامن وتفعيل الحلول المشتركة للتحديات المُعقدة. وقد أصبح منبرًا أساسيًا لتشكيل المناقشات السياسية، وقد أشاد به مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي باعتباره منصة رئيسية لتعزيز العلاقة بين السلم والأمن والتنمية المستدامة وجهود إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في إفريقيا.



ويقوم مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام (CCCPA) بمهام السكرتارية التنفيذية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.